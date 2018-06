Modo avión, de Claudio Plá Alem

Claudio Plá Alem, médico psiquiatra especializado en aerofobia, imparte desde hace años cursos para que los pasajeros pierdan el miedo a volar y puedan viajar tranquilos.

Este libro es una guía con ejercicios prácticos e información concreta para entender por qué los aviones son el medio de transporte más seguro en la actualidad.

El miedo a volar es lógico. Los aviones asustan por su tamaño, su peso, sus ruidos y vibraciones, porque van demasiado alto, porque se meten en tormentas que los sacuden. A pesar de los innumerables avances tecnológicos del hombre, nos resulta difícil creer que esas pesadas máquinas puedan surcar el cielo.

Tenemos tanto miedo a volar que ponemos excusas sin sentido con tal de no subirnos al avión. ¿Para qué ir al Caribe si podemos llegar rápidamente en micro a la playa más cercana? ¿Por qué viajar a ver un partido de fútbol si puedo hacerlo desde el sillón de casa? ¿Qué sentido tiene conocer París si en mi barrio hay lindos cafés y edificios de arquitectura francesa?

La buena noticia es que el miedo a volar puede curarse. Y viajar puede volverse un placer. El vuelo es una de las conquistas humanas que más se identifican con la libertad. Subirse a un avión implica que en cuestión de horas podemos estar en Roma, Tokio, Nueva York o Río de Janeiro. Claudio Plá Alem, médico psiquiatra que imparte cursos desde hace años para que las personas pierdan el miedo a volar, comparte su método con herramientas novedosas y ejercicios prácticos que nos ayudarán a viajar tranquilos y entender por qué los aviones son el medio de transporte más seguro en la actualidad.

"Claudio Plá Alem es un profundo conocedor del mundo de los aviones y de la naturaleza humana. A favor de estas erudiciones ha ido construyendo foros de ayuda para las personas que tienen miedo a volar. He conocido sus cursos y sus libros, y he comprobado no sólo su utilidad práctica sino también su interés como pieza de conocimiento. He visto cómo personas que durante años se habían negado del modo más cerril al abordaje de máquinas aéreas reconsideraban su disposición y aprendían a disfrutar del placer de los vuelos comerciales sin permitir que el miedo, la superstición, las enfermedades de la psique o el mero capricho los dejara sin conocer Roma. Ahora aparece un nuevo libro: Modo avión. Adivino desde ya su valor como ayuda terapéutica o como lectura placentera. No hay una vez que viaje yo en avión sin recordar en algún momento de la jornada los consejos, las observaciones y los datos precisos que Claudio me ha transmitido alguna vez. Como ya lo he hecho muchas veces, recomiendo asomarse a estos trabajos que acaso puedan ayudarnos a mejorar nuestra vida". Alejandro Dolina

Editorial Grijalbo