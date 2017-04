"Monólogos Up, 2da selección" es un espectáculo de humor que fusiona el monólogo con el stand up, con personajes que muestran sus problemas, que hacen valer sus puntos de vista con los que el público se siente identificado con situaciones de todos los días.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo