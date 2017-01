Montero pone primera en Central con 25 jugadores

Volantes: Damián Musto, Walter Montoya, Mauricio Martínez, José Luis Fernández, Gustavo Colman, Washington Camacho, Leonel Rivas Delanteros: Teófilo Gutiérrez, Germán Herrera, Marco Ruben, Fabián Bordagaray, Rodrigo Migone, Maximiliano Lovera, César Delgado, Walter Acuña. Por otra parte, los volantes Joaquín Pereyra y Emanuel Ojeda están entrenando con la selección sub 20 que se prepara para el Sudamericano y se acoplarán más adelante.

Cuando el reloj marque las cinco y media de la tarde de este jueves, el ciclo de Paolo Montero al frente de Rosario Central tendrá su primer capítulo. En el predio de Arroyo Seco, un plantel de 25 jugadores del Canalla iniciará la pretemporada, que se hará íntegramente en ese sitio. El DT oriental será presentado pese a no haber sellado aún su salida de Colón de Santa Fe, entidad a la que deberá resarcir por haber roto el contrato que los unía antes de tiempo. Pero entrará en funciones al frente del primer equipo auriazul junto a su cuerpo técnico: los auxiliares Richard Morales y Juan Iraola, el PF Santiago Ferro y el entrenador de arqueros Hernán Castellano. Además de la exigente preparación física, el equipo tiene a la vista, hasta el momento, un amistoso en la ciudad de Mar del Plata, el cual está previsto que se dispute el domingo 22 frente a Talleres de Córdoba. El plantel con el que se encontrará Montero, y que puede llegar a tener alteraciones en las próximas horas por bajas o arribos, es: Arqueros: Diego Rodríguez, Jeremías Ledesma

