Morales: “Se cumplió con la voluntad de la niña y de la madre”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que “se ha cumplido con la voluntad de la niña y de la madre”, en relación al caso de la niña que tras ser violada, se la sometió a una cesárea y el bebé murió a los pocos días de haber nacido. Aunque se manifestó personalmente en contra del aborto, sostuvo que “se tendría que haber dado un paso hacia la legalización”. Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito lo criticaron duramente.

El diario Página 12 publicó que Morales, brindó una serie de declaraciones en relación al caso de la cesárea a la niña de 12 años que quedó embarazada producto de una violación. “Se ha cumplido con la ley, con la voluntad de la niña, de la madre”, aseguró. El gobernador radical, opositor al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ahora cree que se “tendría que haber dado un paso” para la legalización del aborto.

“En lo personal estoy en contra del aborto, pero se tendría que haber dado un paso hacia la legalización, en particular en muchos casos de adolescentes o situaciones injustas que no debieran penalizarse”, expresó Morales. Sin embargo, el gobernador no tuvo en cuenta que el aborto en Argentina es legal en caso de violación en el Código Penal desde 1921. “Estamos hablando de cuestiones que ya están legisladas, que han sido debatidas y adheridas por los protocolos correspondientes. El gobernador y el ministro no pueden desconocer la ley y los protocolos que firmaron”, señalaron desde la Campaña.

El gobernador radical afirmó “haber tomado la decisión correcta”. Pero desde la campaña denunciaron:“Hubo una intención política de que la ILE no se llevara a cabo por la dilación que hubo del proceso desde que la menor ingresó al Hospital de San Pedro”, ya que, de acuerdo al protocolo provincial, se tendría que haber realizado la interrupción del embarazo que la niña y su familia solicitaron desde un principio.

Gustavo Bouhid, ministro de Salud de Jujuy, fue quien hizo pública información sobre la niña. “Se vulneró toda una serie de derechos. Nosotros pedimos la remoción del ministro y de los responsables porque la cadena de responsabilidad es mucho más amplia que la del gobernador y Bouhid. Intervinieron terceras personas en la voluntad de la menor cuando todos sabemos que desde un inicio la niña y la familia pidieron una ILE”, afirmaron.