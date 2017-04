Morales dispuso "la separación de los responsables" del operativo en la Universidad

En su relato Quispe señaló que uno de los policías con "total prepotencia" le dijo que "querían hablar con otro encargado" y que no iban a dialogar con él aludiendo que se encontraba en "estado de ebriedad", lo cual quedó desacreditado en el examen toxicológico realizado por el médico policial ya que "dio negativo", según la versión del estudiante.

Por su parte, Quispe difundió un escrito sobre lo ocurrido en el que sostiene que se trató de un acto "desmedido e injustificado" que "no debe quedar impune".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo