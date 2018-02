Moyano contra el gobierno: "Les queda poco"

La tensión entre el gobierno nacional y el dirigente Hugo Moyano sigue en aumento. A la marcha convocada por el líder camionero para el 22 de febrero se sucedieron referencias críticas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete Marcos Peña. Ahora, el ex secretario general de la CGT manifestó que a Cambiemos le "queda poco" y que el Ejecutivo "está fracasando, no tiene respuesta y tienen como objetivo la entrega del país".

Según expresó en el canal Crónica, el objetivo del gobierno es "acallarlo y doblegarlo". En ese sentido, criticó a los gremialistas "que se doblegan y se ponen al servicio del poder". "El país no va bien, no tenemos destino...ni siquiera tienen la capacidad de convencimiento para explicar lo que hacen. Es un gobierno que mezcla todo para callar a la gente y atemorizarla. Con algunos dirigentes gremiales lo está logrando, pero con nosotros no lo van a lograr", sostuvo

"El dirigente que se hace el distraído cuando perjudican a la gente no merece ser dirigente", disparó Moyano.

Por otra parte, dijo que "ni loco" apoyaría la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo. Es más, expresó que prefiere "ir en cana o que lo maten, antes que traicionar a los trabajadores". "Uno acompaña, como a todos los gobiernos. Pero dejamos de acompañar cuando sentís que pasás a ser cómplice. Fundamentalmente con las medidas que van en contra de los trabajadores", comentó.