Murió el conductor de una moto que chocó contra un auto

El conductor de una moto murió este jueves tras chocar con contra la parte trasera de un auto. El accidente vial sucedió en bulevar Avellaneda y 27 de Febrero.

El siniestro vial tuvo lugar en la noche del jueves, cuando llovía en la ciudad. No estaba claro si no llegó a frenar o si no vio al auto que chocó de atrás.

El conductor de la moto, de aproximadamente 50 años, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció más tarde.

Interviene la fiscal Mariana Prunotto, quien ordenó las medidas de rigor.