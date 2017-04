Murió el ex vicegobernador bonaerense Alberto Balestrini

"Si a mí alguien me decía hace 27 años atrás que iba a estar hoy en estas circunstancias, y nada más y nada menos que como presidente del Partido Justicialista (bonaerense), para honrar a este hombre, realmente la vida política me lo dio todo", dijo entonces.

Ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires (2007-2010) e intendente del municipio de la Matanza durante dos períodos consecutivos (1999-2003 y 2003-2005).

