Murió el histórico dirigente peronista José Díaz Bancalari

El ex intendente de Lanús y senador provincial Darío Díaz Pérez, destacó su "historia de sacrificio y compromiso con el movimiento justicialista".

“Lamento el fallecimiento de Diaz Bancalari. Dirigente peronista que contribuyó tanto a nuestra democracia. Mis condolencias a su familia”, escribió el ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli.

El histórico dirigente del peronismo bonaerense y ex diputado nacional José Maria Díaz Bancalari falleció este lunes a los 72 años. La noticia fue dada a conocer por el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, mediante un mensaje en las redes sociales.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo