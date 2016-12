Murió motociclista que chocó con el juez Lorenzetti

No fue el único siniestro vial que alteró el final del año en la familia de Lorenzetti, ya que el sábado 3 de diciembre, Pablo Lorenzetti, hijo del magistrado, volcó su auto cuando viajaba por la autopista Rosario-Santa Fe, cerca de Monje, junto a otras tres personas aunque todas resultaron con heridas leves.

Lorenzetti salió ileso del accidente. Pero el mayor de los jóvenes, si bien en un período de su internación presentó algunas mejoras, se mantuvo siempre en estado crítico ; no logró recuperarse del fuerte golpe en su cabeza y finalmente perdió la vida.

El muchacho, que al momento del accidente no llevaba casco –tampoco su acompañante–, sufrió un grave traumatismo de cráneo que desde un principio motivó su asistencia en terapia intensiva de un centro médico rafaelino, donde no pudieron evitar el lamentable desenlace.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo