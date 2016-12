¿Nadie vio nada?: buscan testigos a un mes de un trágico accidente

Algo que, a la familia de las víctimas, no les termina de cerrar.

Norese cree que el colectivero puede tener algún temor por el hecho de que no se quedó a ayudar. Pero dejó en claro que eso no significa responsabilidad legal alguna de su parte.

Hasta ahora, lamentó, el chofer no apareció y no obtuvo colaboración de parte de la empresa Semtur, que controla la línea, para encontrarlo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo