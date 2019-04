Narcos balearon un centro cultural en zona sur: desgarrador testimonio

Vencer el miedo para recuperar el barrio frente al embate de las bandas narco. Ese fue el objetivo del abrazo solidario que un grupo de vecinos de barrio La Tablada realizó en la puerta del centro cultural Alas para Crecer, ubicado en pasaje Médici 4600, que fue baleado este fin de semana.

El lugar, donde hay actividades culturales, talleres de capacitación, y también se usa para que distintos especialistas médicos atiendan a vecinos de una zona marcada por la pobreza, fue atacado con varios disparos el viernes a la noche.

Roxana, la presidenta del centro cultural que fue su casa hasta que su hijo murió de una insuficiencia renal, relató al programa De 12 a 14, de El Tres, contó que la violencia es algo permanente en el barrio y que esa situación hizo que vecinos y comerciantes dejaran sus casas y se fueran del lugar. Mencionó particularmente a un almacenero de la esquina que cerró su negocio se retiró.

La mujer instó a no dejarse vencer por el miedo. “Yo también tengo miedo, pero si me encierro en él no voy a a poder hacer nada. Si todos los encerramos no vamos a poder seguir”.