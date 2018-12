Navidad feliz: compró ropa y zapatillas a once niños que pedían monedas

En medio de las compras navideñas, Agustina Wagner y su hija salían de un local de comida rápida de la ciudad de Tucumán, cuando un grupo de niñas y niños en situación de calle se acercaron a pedirles monedas. El pedido fue seguido de una charla y la historia terminó con nueve niños y dos niñas en con zapatillas y ropa nuevas.

Según el relato que Agustina hizo al diario La Gaceta, les preguntó qué le habían pedido a Papá Noel. "Zapatillas", fue la respuesta coral. Entonces, entraron al local ubicado en 25 de Mayo y San Juan y les cumplieron el "deseo".

"Estábamos ahí y empezaron a llegar los hermanitos y primitos, y también había dos nenas que querían vestidos así que después fuimos a buscar los vestidos", explicó Agustina al medio.

"Fue todo muy casual, siento que soy yo la afortunada, fue muy emocionante poder darles la posibilidad de cambiar la cara y hacerlo con mi hija, todavía más. Al regalo me lo llevé yo", abundó.

"Sácate el sombrero párate y aplaudí a estas dos Pibas que compraron aproximadamente 12 pares de zapatillas para niños en situación de calle!. Se llevó todos los aplausos del local y gente que la veía salir. Orgulloso de un Tucumán con esta gente", escribió en su posteo.

"No me gusta figurar en ningún lado, me parece que hay que hacerlo desinteresadamente", aseguró Agustina, sorprendida por la repercusión.