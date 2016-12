Navidad violenta: dos homicidios y al menos 12 heridos

La víctima se encontraba en la vivienda de un familiar a punto de almorzar cuando un persona, no identificada por el momento, desde una ventana realizó al menos cuatro disparos con una arma calibre 9 milímetros. Dos de los tiros impactaron en el tórax de Segovia, que falleció en el lugar.

