Newell's prepara el banderazo de esta tarde

El clásico en la ciudad ya se vive desde hace varios días. Y este jueves desde las 19, tendrá un episodio muy propio de su liturgia: el banderazo de los hinchas de Newell's. En el mismo, los fanas leprosos se congregarán en el estadio Marcelo Bielsa para darle su apoyo al plantel, que está llevando adelante una excelente campaña (marcha a 4 del líder Boca). Según confirmó el coordinador de Seguridad en Espectáculos Públicos de la provincia, Diego Maio, en el programa Cada Día (El Tres), habrá 120 efectivos policiales encargados del operativo de seguridad. Por otra parte, la dirigencia informó que la venta de entradas se llevará a cabo mañana viernes de 9 a 18 en boleterías de puerta 6 (no habrá populares no socios y se exigirá el bono). Al respecto de ese bono por el Día de Club, hoy se expenderán en en Oficina de atención al socio de 9 a 20 horas, a un valor de $150. Desde el sábado costará $200.

