Newell's viaja con todo definido para el juego de mañana

Newell's se va a Buenos Aires con todo definido para enfrentar mañana a las 16 a Huracán, por la fecha 22 del torneo de priomera división con arbitraje de Héctor Paletta. Tras el entrenamiento matutino está prevista la conferencia de prensa de Diego Osella y luego el viaje en micro a Capital Federal, donde quedará concentrado a la espera del juego en Parque Patricios. Como no tiene lesionados ni suspendidos, el DT mandará a la cancha a la escuadra la que viene jugando en las últimas presentaciones. Los once serán: Pocrnjic; San Román, Moiraghi, Domínguez, Paz; Sills, Quignon; Amoroso, Formica, Maxi Rodríguez; Scocco. Por otro lado, este viernes la actividad del club volvió a ser la normal luego de que los empleados levantaran el paro al haber recibido parte de los montos adeudados.

