Niegan que los detenidos de la megacausa estén en un pabellón vip

"Lo ideal sería volver a la situación de antes, en la comisaría sub 24, que casi no tenía detenidos", consideró.

Es que, explicó el letrado en diálogo en diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, el nuevo pabellón de Piñero al que fueron trasladados los detenidos de la megacausa no está del todo terminado y presenta varias incomodidades. "Están en situación de aislamiento, en celdas individuales, no tienen salidas a los patios comunes, hay dificultades en la provisión agua y comida", describió. "Lejos de ser lugar un vip es un lugar carcelario carcelario con todas las fragilidades", agregó.

Bedouret dijo incluso que analiza presentar un hábeas corpus para que su defendido, el sindicalista Maximiliano de Gaetano, vuelva al lugar donde estaba alojado previamente, en la comisaría sub 24.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo