Niña reveló que era violada en una cárcel de Paraná

Una niña de once años contó este miércoles que el novio de su mamá, un preso condenado a 16 años por abusos sexuales, la violó en distintas ocasiones en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, Entre Ríos. La madre quedó detenida. A su vez, al director de la cárcel fue pasado a disponibilidad. Se investiga si la hermanita de la nena también fue víctima de la misma situación.

