NoSomosEnemigos: la campaña de los hinchas cordobeses contra la violencia

No somos enemigos, sólo rivales. Campaña de un hincha de Talleres. @Clon_39 RT pic.twitter.com/3xvTEkLk3I

SOMOS RIVALES NO ENEMIGOS pic.twitter.com/KuiH6BUqd3

Gracias a los hinchas d talleres q dejan los colores d lado y apoyan para q esto se haga justicia somos rivales NO ENEMIGOS #JusticiaPorEma pic.twitter.com/VSEFIiOrZi

Además, destacó: "Lo hice para solidarizarme con la gente de Belgrano. Hay que entender que esto es un juego. Tenemos que cortar con la violencia no sólo en el fútbol sino en todos los aspectos de la sociedad".

En diálogo con A Diario (Radio 2), Barboza señaló que está "muy triste, lo que pasó deja mal parado a los dos clubes. No le podemos pegar a una persona porque es hincha de otro equipo".

