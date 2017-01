Nuevas denuncias por picadas de autos y motos en zona sur

El año pasado la mayoría de las denuncias por picadas se concentraron en la zona norte de la ciudad, sobre todo debajo del puente Rosario-Victoria y en Costa Alta. La Municipalidad intervino a través de algunas obras que desactivaron estas prácticas, como por ejemplo la instalación de lomos de burro y "pianitos" para que los vehículos no puedan circular a alta velocidad.

Nuevas denuncias de picadas de autos y motos sin control en Rosario. En este caso, los vecinos de bulevar Oroño y Lamadrid elevaron sus voces de protesta por un nutrido “grupo de muchachos” que se juntan principalmente de jueves a domingos a correr carreras por el bulevar, a lo largo de unas 25 cuadras. Desde la Municipalidad confiaron que “la zona está vigilada” y que en los últimos días se llevaron a cabo operativos con secuestro de vehículos. Y apuntaron que en el lugar no hay cámaras de videovigilancia, cuando en realidad hay dos a la vista de todos.

