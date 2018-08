Nuevo récord: el dólar cerró a $31,57, a pesar de la intervención del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s 210 millones para contener al dólar, que igual marcó nuevo récord de $ 31,57. El billete minorista subió 8 centavos y anotó su quinta suba consecutiva en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. El blue, en tanto, escaló 86 centavos a $ 32,20.

En las dos oportunidades en las que la divisa intentó romper la barrera de los $ 31 en el segmento mayorista, el BCRA realizó subastas para contener la cotización de la moneda estadounidense. A las 11:25 ofreció al mercado u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 100 millones a un precio promedio de corte de $ 30,86, siendo el mínimo adjudicado de $ 30,78.

Pasado el mediodía, cuando el dólar retomó el sendero alcista y se operó en $ 30,97, la autoridad monetaria volvió a ofrecer otros u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 110 millones, a un precio de corte promedio de $30,84 y con un mínimo adjudicado de $ 30,80. No obstante la divisa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) cerró con un alza de siete centavos aL récord de $ 30,97.

En el mercado informal, en tanto, el blue trepó 85 centavos a $ 32,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño y se ubicó de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. El "contado con liqui", por su parte, subió el viernes 38 centavos a $ 30,94.