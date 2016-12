Ofensivo saludo navideño de conductor británico que se burló de Malvinas

El ex conductor del programa británico Top Gear, Jeremy Clarkson, volvió provocar a los argentinos sobre la soberanía de las islas Malvinas con un tuit ofensivo. En 2014, cuando filmaban un especial para el programa de la BBC en la Patagonia, había sido apedreado junto a sus dos compañeros y equipo de producción en Tierra del Fuego. En las patentes de sus autos –eran tres en total, un Lotus, un Ford Mustang y un Porsche– había referencias claras a la guerra de 1982. Clarkson manejaba el Porsche cuya placa rezaba: H982 FKL. FKL, por Falklands, como los ingleses llaman a las Malvinas.

Y ahora de nuevo, en Navidad, el ex conductor reavivó la llama desde la red social: "Feliz Navidad para todos. Excepto para la gente de Tierra del Fuego en Argentina. Ustedes se pueden ir al diablo".

Happy Christmas to everyone. Except the Tierra Del Fuego people of Argentina. You lot can sod off.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 24 de diciembre de 2016