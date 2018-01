Ojo que quema: se viene otra ola de calor fuerte

Sube, sube y sube. No es el dólar, no es la nafta, no es la espumita. Es la temperatura. El calor sigue este martes, cuando se espera que la máxima llegue a 33 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Y se espera que siga en ascenso hasta el fin de semana al menos.

La baja humedad, de todos modos, hace que el día se sienta agradable. Aunque se espera que los que vienen sean bastante más sofocantes.

Para miércoles y jueves se pronostican temperaturas máximas de 35 grados, mientras que el viernes treparía a 37.