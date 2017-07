Olivo cayó a manos de Schwartzman y se quedó sin cuartos

"Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 38 del ranking mundial, superó a Olivo (119) en una hora y 23 minutos, y esperará en la próxima instancia al vencedor del partido que más tarde jugarán el español Pablo Carreño Busta (16 del mundo y máximo favorito en Bastad) y el ruso Andrey Kuznetsov.Schwartzman venía de vencer al alemán Maximilian Marterer (117, proveniente de la qualy) por 6-1 y 6-3, en la primera ronda, mientras que Olivo había vencido al francés Paul-Henri Mathieu (166) por idéntico resultado.Mañana jugarán otros dos argentinos que pasaron la primera rueda, algo que no lograron el correntino Leonardo Mayer y el azuleño Federico Delbonis (ambos ingresados al cuadro principal tras superar la clasificación).El santafesino Facundo Bagnis (113), que viene de derrotar al experimentado alemán Tommy Haas (ex top ten y hoy 243 del ranking) por 6-7 (5-7), 6-3 y 6-2, enfrentará mañana al español Fernando Vardasco (39).El marplatense Zeballos, número 56 del mundo, le ganó el martes último por 6-3 y 6-3 al georgiano Nikoloz Basilashvili (51), y mañana tendrá como rival al ucraniano Alexandr Dolgopolov (89), vencedor de "Yaca" Mayer (134), por un lugar en los cuartos de final.

