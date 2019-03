Oposición cuestionó a Fein por tema inseguridad

Con tono a despedida, este jueves la intendenta Mónica Fein dio su último discurso de apertura de sesiones del Concejo municipal. Y desde la oposición coincidieron en un mismo reclamo por el tema seguridad. Desde Ciudad Futura a Cambiemos, cruzaron a la intendenta por la falta de respuestas y autocrítica.

“Tenemos una ciudad muy compleja y uno ve que la intendenta se despide y nos devuelve una ciudad más desigual y violenta”, criticó el concejal Juan Monteverde, en contacto con el periodista Juan Pedro Aleart (El Tres). Monteverde, que busca suceder a Fein en el Palacio de los Leones, dijo que hay zona de Rosario que “parecen Dinamarca” y otras, “la Medellín de los 90, donde te pueden secuestrar y matar”.

El martes pasado por la tarde Fabián Chamorro fue secuestrado de su casa de barrio Tablada y liberado por la noche al costado la autopista a Buenos Aires. Pero sus captores le pegaron varios tiros antes de abandonarlo que le causaron la muerte en la madrugada del miércoles. A este caso se refería el concejal de Ciudad Futura, último hecho de violencia de un fin de semana largo sangriento que cerró con siete muertos entre el viernes y el miércoles.

Los ediles Roberto Sukerman y Alejandro Rosselló también le reclamaron a Fein la falta de referencias a semejante fin de semana.

“Hay que hacerse cargo, no puede ser que no diga nada de los muertos del fin de semana. Está claro que hace 12 años que gobiernan la provincia y no han podido reestructurar la policía”, reclamó Sukerman, que también compite por la intendencia. De este modo, llamó la atención también que Municipalidad y Provincia comparten el mismo color político: el rojo socialista.

Por su parte, Rosselló aseguró que el gobierno nacional “trabaja codo a codo” con la intendencia en contra de la inseguridad; y sin embargo “hay problemas no resueltos”.