Ordenan reabrir la investigación de Nisman contra Cristina

La Cámara de Casación, según señala Infobae, tuvo en cuenta dos elementos clave: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el famoso Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la reapertura de la investigación iniciada por el fiscal fallecido Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios y dirigentes políticos por supuesto encubrimiento a los iraníes imputados por el atentado a la Amia.

