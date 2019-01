Orientación Vocacional: ¿Cuáles son los perfiles especializados en ciberseguridad?

Desde hacer la compra por internet hasta adquirir productos desde el extranjero con apenas unos clics, pagar las facturas y más: gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, se hace posible trasladar y simplificar todo tipo de actividades cotidianas al mundo online.

Esta ventaja cuenta con un gran desafío del que las empresas deben hacerse cargo: la seguridad informática. Aquellas compañías que realicen o permitan a sus clientes realizar este tipo de acciones, así como las que almacenan informaciónsobre los usuarios de sus productos o servicios, deben asegurar la protección de dicha información.

Así como las nuevas tecnologías permiten cientos de nuevas posibilidades, también dejan lugar a brechas que pueden implicar ciertos peligros. Estos solo pueden solucionarse mediante el trabajo de profesionales especializados en seguridad informática, motivo por el cual, su demanda aumenta en todo el mundo.

¿Qué buscan las empresas?

Las compañías contemporáneas requieren de profesionales que combinenconocimientos de informática con el manejo de los medios online, y conocimientos sobre buenos hábitos digitales. Así, buscan personal cualificado para actuar de en entornos digitales y Cloud de forma segura, previniendo y controlando ciberataques en caso de ser necesario.

Existen decenas de profesionales especializados en diferentes aspectos de la seguridad informática, que a través de acciones puntuales buscan la protección de las compañías o la información de estas. Dentro de ellos, los más demandados en la actualidad son:

Hacker ético: Es un experto con alto conocimiento sobre las formas de operar de los ciberdelincuentes y cómo poner a prueba los sistemas de seguridad empleados.

Arquitecto de seguridad: Es el encargado de diseñar y desarrollar todo lo relacionado con el aspecto de la seguridad en el uso de webs y operaciones online.

CISO (Chief Information Security Officer): Establece las políticas de ciberseguridad de la empresa, el plan de acción y todo ello, en concordancia con los objetivos empresariales de la compañía.

Responsables de inteligencia: Profesionales encargados de velar por la seguridad de la empresa, su reputación y detectar cualquier amenaza que pueda afectar a la marca y a su actividad.

Para estudiantes en busca de un empleo con múltiples salidas laborales, remuneraciones altas y estabilidad, las carreras de ciberseguridad pueden ser una excelente opción.

No obstante, obtener este perfil laboral puede ser algo complejo debido a que las demandas son recientes y la formación académica no siempre se adapta a las mismas. Es por ello que quienes busquen alcanzar este tipo de empleos deberán combinar la formación en Informática con cursos breves de especialización que les permitan enfocar en los aspectos más importantes de la seguridad en el mundo IT.

Fuente: Universia Argentina