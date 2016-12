Otorgaron prisión domiciliaria a un hombre para que cuide a sus hijos

Tasada confirmó que su defendido fue condenado a tres años de prisión efectiva por tres robos. Al no tener antecedentes a los 8 meses puede solicitar la libertad condicional. “Hace 5 meses que está alojado en Coronda y se le presenta este beneficio con antelación a la libertad condicional”, señaló y advirtió que el beneficio de la detención en su casa es por 90 días.

Los letrados habían pedido que antes de que se cumplan los seis meses de prisión se habilite al hombre de 40 años a cumplir la condena en su casa. Hace dos meses nació una hijita con síndrome de Down; ya tiene dos hijos más de 9 y 13 años y la única que trabaja en la familia es su mujer, que sólo gana un sueldo de $7.500.

