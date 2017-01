Otra baja en el gobierno: renunció el secretario de Obras Públicas

Ya son varias las bajas del gabinete nacional. La de Chaín se suma a las de Isela Constantini de Aerolíneas Argentinas y a la de Alfonso Prat Gay de Hacienda y Finanzas. Este miércoles, desde Presidencia señalaron que Carlos Melconian no es más el director del Banco Nación y que su lugar ahora será ocupado por Javier González Fraga.

Como posible sucesor se mencionó al subsecretario de Coordinación, Ricardo Delgado. No obstante, Télam informó que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, decidió "por el momento" dejar acéfala la Secretaría.

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín, formalizó en la tarde de este miércoles la renuncia a su cargo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no nombrará a su sucesor, por lo que la Secretaría quedará acéfala.

