Otra baja radical en el gobierno de Lifschitz con duras críticas a Garibay

Consultado por la falta de comunicación con Roberto Porta y con Luis Lombó, dijo: "No es habitual que un subsecretario tenga contacto con el gobernador. No lo conozco (a Lombó). Las decisiones sobre la integración del gobierno es mi repsonsabilidad".

En tal sentido, cargó con Garibay por haber permitido obras en Córdoba que terminaron por perjudicar a Santa Fe y por haber obstaculizado, en buena medida, la labor que llevaban adelante con Porta. Recordó que a tres meses de haber asumido, se creó una unidad ejecutara para obras hídricas urbanas en la que no los dejaron participar y sostuvo que el ministro “no es una persona con la que se pueda dialogar”.

Tras el desplazamiento del secretario de Asuntos Hídricos, Roberto Porta, este jueves se conoció la renuncia de otro funcionario radical. El ingeniero Luis Lombó dejó su cargo como subsecretario de coordinación de Asuntos Hídricos con una dura carta contra el ministro de Infraestructura José León Garibay. “Me siento muy molesto con lo que hicieron con Porta”, señaló por Radio 2 y no descartó más renuncias de otros funcionarios.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo