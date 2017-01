Otra discusión terminó con una persona baleada

No es la primera discusión entre personas conocidas que termina con una persona herida de bala. El pasado jueves, un joven de 18 años sufrió un disparo en el abdomen en Necochea y Presidente Quintana. Estaba muy grave en el Heca.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo