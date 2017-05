Otra pelea entre adolescentes filmada: le pegó porque "la miraba mal"

Siempre según la versión de Yolanda, cuando fue a dialogar con el director de la escuela Jorge Newbery vio a otra mamá quejándose de la misma agresora, de 15 años, por un hecho similar. "Ahí me enteré que también amenazaba a su hija. Queremos que tomen cartas en el asunto porque mi hija quiere cambiarse de colegio", finalizó.

"Según me contó la mamá de otra compañera, ella le pegó porque la miró mal en el colegio. El año pasado ya la había amenazado a mi hija con que la iba a agredir", expresó.

"Eran amigas, el año pasado iban juntas al mismo curso y ella se quedaba a dormir en casa. Después repitió, mi hija pasó de año y no volvieron a compartir aula. El ataque estuvo planificado, se puede ver cómo empiezan a filmar antes de que le peguen", agregó Yolanda.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo