Otro fuerte sismo en Chile se sintió hasta en Córdoba

En la ciudad de Mendoza "se sintió fuerte y muy intenso", llegando a moverse algunos muebles en casas de planta baja, señalan los testimonios de vecinos aunque en la vía pública no se noto mayor movimiento.

Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (Onemi) señaló que el sismo se registró a 25 kilómetros al oeste de Valparaíso y que "no se registran daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura", mientras que por sus características "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas".

