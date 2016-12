Otro supermercado va por la reapertura los domingos

Por su parte, la gerenta general de la Cámara de Supermercadistas de Rosario, Verónica Solmi, se refirió este martes al fallo judicial que declaró inconstitucional la ley y manifestó que "en términos conceptuales, no jurídicos, la resolución judicial implica una competencia desleal para los comercios de capitales rosarinos frente a dos grandes cadenas que podrían abrir y ellos no".

La aplicación efectiva de la decisión aún no está confirmada y tanto la Asociación Empleados de Comercio como la Municipalidad avisaron que apelarán el fallo. Sin embargo, desde el Palacio de los Leones aclararon que si no hay cambios, el 8 de enero Carrefour y Coto podrán abrir sus puertas. Y restará ver qué sucede con el inminente pedido de Libertad.

El abogado que representa a Libertad, Oscar Freddi, adelantó este martes que si bien no se definió aún la vía y el modo, la firma también recurrirá a tribunales para “estar en igualdad” frente a dos de sus principales competidores, que planean reabrir los domingos el próximo 8 de enero.

