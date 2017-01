Pami: corte total de las prestaciones en la localidad de Pérez

Corsalini exige a las máximas autoridades del Pami en la ciudad de Rosario que escuchen su reclamo y que lo trasladen a nivel nacional para poder devolverles los servicios a los jubilados. “Hacemos público el reclamo porque no recibimos respuestas a nuestros pedidos. Solicitamos de manera urgente una solución efectiva. Estas son cuestiones básicas y prioritarias que debemos resolver”, concluyó

Según el intendente, desde hace 15 dìas “también se le niega la ambulancia. La ciudad de Pérez cuenta con unos 6 mil afiliados al Pami, que a raíz de la falta de atención de su obra social se vuelcan a la atención médica de nuestro efector municipal, que no da abasto con la demanda. Recibimos unas 9 mil consultas diarias”, reveló en diálogo con el programa A diario, de Radio 2.

