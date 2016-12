Papelón: famosa actriz confundió a George Michael con...

Pa-pe-lón. La actriz Sarah Michelle Gellar –que saltó a la fama con Buffy, la cazavampiros– confundió a George Michael con Boy George. Cuando se enteró de la muerte del ex Wham! La actriz usó Twitter para expresar su dolor sólo que hacia otra persona.

Y de verdad que invirtió un tiempo en ese tuit porque parafreaseó una de las canciones más conocidas de Culture Club, la banda de Boy George.

"De verdad quieres lastimarme? Creo que sí, 2016. Descansa en paz Boy George. Fui verdaderamente una de tus más grandes fanáticas", escribió Gellar en referencia a la canción “Do you really want to hurt me?” (“¿De verdad quieres lastimarme?”).

El error, por su puesto, no pasó inadvertido y pronto los usuarios de la red social le llamaron la atención. La actriz borró el tuit equivocado y se corrigió. Pero se ve que se quedó mál, porque en lugar de dejarlo ahí escribió un segundo tuit en el que aclaró que sabía perfectamente la diferente entre uno y otro cantante.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 25 de diciembre de 2016

And for the record yes I completely know the difference between Boy George and George Michael- I heard incorrectly. My intentions were good — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 de diciembre de 2016

Con ustedes, Boy George...