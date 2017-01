Para Came, las ventas minoristas cayeron en diciembre un 5,4%

La exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 18, el Ahora 12, los acuerdos Came-ATACyC para dar 12 cuotas sin interés, fueron todas medidas que ayudaron a reactivar la demanda sobre el final de 2016, de acuerdo con el informe.

Las ventas minoristas registraron una baja de 5,4 por ciento en diciembre, y acumularon doce meses consecutivos en terreno negativo, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

