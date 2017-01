Para Central, "el ofrecimiento de Boca por Montoya es superior al de River"

"Nos reuniremos entre hoy y mañana, aunque no hay apuro. Estamos tranquilos", destacó, dejando entrever que la determinación puede dilatarse un poco más hasta que todos los cabos queden atados para los intereses del club.

La oferta consiste en cuatro millones de dólares limpios para Central, más la mitad de la ficha del volante derecho Fernando Zuqui y la permanencia de Montoya en Arroyito hasta junio, a diferencia de River, que propone pagar cinco millones de dólares pero llevarse al chaqueño ahora. Carloni remarcó que además esperan el arribo de otro ofrecimiento de un club extranjero: "Hay rumores de que puede llegar alguna oferta del exterior, pero no quiero hacer conjeturas porque falta hablar en la comisión, informar los detalles y sacar la resolución".

La puja entre los dos clubes grandes del país por el pase de Walter Montoya continúa. Y no parece detenerse. Ahora, el mejor posicionado parece ser Boca, a juzgar por lo que dijo esta mañana en Radiópolis ( Radio 2 ) el vicepresidente canalla Ricardo Carloni.

