Para Fein la fragmentacion del Concejo complica a la ciudad

Sobre la última sesión del cuerpo, que supuso un fuerte revés para el oficialismo por el rechazo a la recontratación directa a Resicom y la postergación del endeudamiento , la mandataria se mostró confiada en destrabar este último tema pronto. No descartó incluso, convocar a los ediles a extraordinarias en febrero.

“¿Qué concejal va a decir que no quiere terminar con las obras infraestrutura necesarias?”, se preguntó, a modo de ejemplo.

“Tener 18 bloques unipersonales no le hace bien a la política ni a la ciudad”, sostuvo la mandataria en un mano a mano con el periodista Sergio Roulier. Con todo, destacó que se pueden llegar a acuerdos y opinó que hasta el PRO y Ciudad Futura pueden coincidir cuando los temas de la ciudad así lo ameriten.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo