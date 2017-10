Para llegar a los 100 años hay que comer menos y mejor

Valter Longo tiene 49 años y está bastante seguro de que está lejos de la mitad de su vida. Según asegura en el título de su primer libro -La dieta de la longevidad. Comer bien para vivir sano hasta los 110 años (Grijalbo, 2017)- es esa la cifra a la que llegará, al menos, por seguir "bastante estrictamente" los principios dietéticos que detalla en su obra. Aunque estos son más complicados de resumir, hay dos normas que parecen inviolables: si se quiere llegar a (muy) viejo con salud, hay que evitar la carne y ayunar al menos dos veces al año.

Según publicó el sitio elespanol, este método tiene dos variantes: la primera es la llamada dieta de la longevidad, una guía alimenticia para el día a día; la segunda, es la que llama dieta que imita al ayuno (DIA): una pauta de alimentación de cinco días que consiste en ingerir 1.100 calorías el primer día y 800 los cuatro restantes en una dieta que sólo incluye verduras, frutos secos, frutas con cáscara y té.

La filosofía de Longo desafía los conocimientos establecidos. ¿Hay que comer de todo? No. ¿Hay que comer poco varias veces al día? Tampoco. ¿No se debe restringir ningún alimento? Mentira. ¿Cuando te estás tratando para combatir el cáncer tienes que comer mucho para estar fuerte y soportarlo? Al revés.

Así, si uno quiere vivir 110 años con la dieta de la longevidad, debe olvidarse de algunas comidas. Y nada de los tradicionales enemigos como el azúcar, no. El italiano dice que no hay que comer carne ni huevos, al menos hasta los 65 años. "No lo hacen -con ligeras variaciones- las personas que tradicionalmente alcanzan esa edad, como los habitantes de la isla de Okinawa (Japón), Loma Linda en California, Icaria en Grecia y Calabria y Cerdeña en Italia-", explica.

Tampoco hay que alimentarse varias veces al día. "Es a partir de que la gente haya empezado a comer cinco o seis veces al día cuando se ha llegado a unas cifras del 20 % de la población con síndrome metabólico; esto debería ser suficiente para saber que hay que parar ya. Si comes cinco veces al día es casi imposible regular la ingesta de alimentos, así que yo propongo comer dos o tres, aunque hay que hacerlo con cuidado porque hay que conseguir estar nutrido con ello y tiene truco", reconoce.