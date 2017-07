Parkinson: lo detectaron precozmente en personas con problemas de sueño

Una tomografía por emisión de positrones (PET) permitió detectar de forma precoz enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson en personas con trastornos del sueño, según un estudio publicado en la revista The Lancet Neurology y reproducido por docsalud .

