Pasantías remuneradas del Banco Mundial

El Banco Mundial lanzó una serie de pasantías para estudiantes que se hayan graduado en una carrera de grado y estén cursado una de posgrado. La mayoría de ellas se desarrolla en Washington, y la entidad cubre gastos de traslados, pero no de alojamiento.

