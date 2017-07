Pelados: se llevaron planchitas y secadores de peluquería céntrica

“Puse alarma, reja, lo único que me falta es poner 220 en la reja para que queden pegados ahí”, concluyó con indignación.

Fabián, dueño del negocio, le contó al periodista Pedro Levy (El Tres) que “se llevaron herramientas de trabajo como secadores de pelo, planchitas, bijouterie, nosotros no dejamos dinero acá”.

En una peluquería de Presidente Roca al 800, en el centro de Rosario, ladrones ingresaron por la parte trasera y se llevaron elementos de trabajo como secadores de pelo, planchitas y bijouterie. Es la segunda vez que ocurre en ese local y el propietario, enojado, dijo que ya no sabe qué medidas de seguridad tomar.

