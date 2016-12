Peña dice que “lo natural” serían 8 años de gobierno de Cambiemos

"Nosotros no perseguimos a nadie, nos dedicamos a gobernar", dijo Peña. Y subrayó: "Deseamos que funcione bien el proceso judicial".

El jefe de Gabinete también se refirió a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner, en una semana en la que fue procesada como presunta integrante de una asociación ilícita que habría funcionado para direccionar obra pública hacia Lázaro Báez y en la que se reabrió la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien la acusó de encubrir a Irán en el marco de la investigación del atentado contra la AMIA.

"Rechazamos esa visión, porque no es lo que pasa en el día a día", destacó al negar internas como motivo de la salida de Prat Gay. Peña abundó sobre el tema de los conflictos internos y remarcó que "en el día a día del Gobierno no hubo jamás un roce o discusión por temas personales ni de relación", sino que siempre reinó un "clima de buen trabajo".

"Se dijeron muchísimas cosas que no fueron correctas a nuestro entender", afirmó el funcionario al referirse a la salida de Prat Gay. Señaló que con el ex ministro había "buena relación y buen trabajo en conjunto, independientemente de que había visiones distintas sobre cómo era la organización".

Peña declaró, así, en consonancia con lo expresado anteayer por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien en un diálogo con La Nación destacó que una hipotética reelección de Macri le daría tranquilidad. "Me tranquiliza que Macri piense en otro mandato. Va a necesitar ocho años para hacer cambios profundos", dijo la mandataria provincial. El propio Macri ya señaló, en noviembre, que es posible que Cambiemos esté en el poder "por más de un mandato".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo