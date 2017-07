Perdieron de vista a su hija en la nieve y apareció a 3.800 metros de altura

Después del descenso la joven fue entregada a sus padres con buen estado de salud y solo presentaba algunas lastimaduras leves. Mientras que su madre al no soportar el shock emocional por la situación tuvo recibir atención sanitaria.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo