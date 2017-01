Periodista escrachó a un funcionario nacional que la acosó

La periodista marplatense Noelia Sosa escrachó y denunció por acoso a un funcionario de la Agencia de Planificación, que depende del Ministerio del Interior. Se llama Alejandro Rossi y es abogado.

“Primero, él me mandaba mensajes «hola ¿cómo estás?», todos aislados y nunca pensé nada mal. Yo me limitaba a decirle gracias y lo cortaba. Después me mandó ese mensaje y yo me recalenté y le puse lo que le envié”, contó la periodista al sitio Dos Líneas.

"Franeleo esas tetas calientes". Ese fue el mensaje que envió el funcionario nacional a la periodista a través de un Mensaje Directo de Twitter.

Denuncio y repudio acoso virtual del funcionario del Ministerio del Interior de @frigeriorogelio hacia mi carácter de mujer pic.twitter.com/fvnRAK2O6W — Noelia Sosa (@noesosaa) 5 de enero de 2017

“Cuando yo le contesté así, me puso «discúlpame, ese mensaje no lo escribí yo» y en principio, le creí. Después me escribieron otras chicas, que también habían sido acosadas por Rossi. Me pasaron capturas de pantallas de mensajes de similares características, con lo cual fue obvio que fue él”, agregó.

La periodista relató que se puso en contacto con autoridades del Ministerio del Interior, quienes le "facilitaron herramientas para que avanzara con la denuncia". "Me dijeron que le van a hacer un sumario y que lo van a suspender sin goce de sueldo hasta que esta situación se resuelva", comentó.

“Estoy esperando que me envíen el comunicado formal que indique que realmente lo van a suspender, lo del goce del sueldo o no, no me interesa, pero quiero que tenga una sanción. Estas cosas tienen que terminar, ninguna mujer se merece que la traten así”. “Es probable que avance en una demanda penal”, concluyó.