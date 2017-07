Periodistas denuncian que los encerraron para evitar preguntas a Cristina Kirchner

"Cristina entró, estuvo con el ex intendente y se sacó fotos con los precandidatos. Estaba todo preparado para una conferencia de prensa, pero los de seguridad nos encerraron en una habitación y trabaron la puerta. Éramos diez personas. Vimos desde la ventana de la sala cómo llegó y se fue", narró Alejandra Ramos, periodista de FM Tiempo 92.5, al portal de TN.

Cristina visitó una unidad básica y mostró su apoyo a la lista "Celeste y Blanca" del ex intendente Jorge Abel Fernández.

Una visita de campaña de Cristina Kirchner a la localidad de Lincoln levantó polvareda. Es que algunos periodistas denunciaron que los encerrraron para evitar que le hicieran preguntas a la ex presidenta.

