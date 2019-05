Anahí Salvatore sobrevivió a la explosión de calle Salta 2141 aferrada al dintel de la ventana de lo que quedaba de su departamento. Esa imagen, una síntesis de la delgada línea entre la vida y la muerte, dio vuelta al mundo y se volvió símbolo de la tragedia. Ayer, brindó su declaración en el juicio oral y público que se desarrolla en torno a la responsabilidad penal de los hechos ocurridos el 6 de agosto de 2013. Hoy, volvió a recordar su experiencia y renovó el pedido que renueva cada año: que se haga Justicia para que las cosas cambien.

“Fue muy duro y triste estar en la audiencia, la Justicia viene muy lenta, no vamos a superar esto hasta que no tengamos una respuesta. Siento que la Justicia se tiene que poner los pantalones largos y darnos una sensación de alivio, que los responsables se hagan cargo porque las cosas no las hicieron bien”, señaló en diálogo con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain (Radiópolis, Radio 2). “Permanecer no es honrar la vida, necesitamos Justicia, sin Justicia no se puede honrar la vida”, remarcó haciendo referencia a la canción cuya letra es de Eladia Blázquez y que suele acompañar los homenajes que tienen lugar cada año cuando se cumple un nuevo año de la explosión.

Sin embargo, no sólo se precisan respuestas en tribunales. Para la sobreviviente, tendrían que fortalecerse y mejorarse los procedimientos de actuación ante un escape de gas. “La ciudad vive en riesgo, se pueden repetir situaciones muy graves. Lo vemos, si se pincha un caño en una obra como mínimo se tarda una hora y mientras tanto el gas sigue saliendo”, apuntó y añadió: “La angustia que me genera es que nadie me informa y lo sabemos, no cambió nada, no hay llaves de corte no formas de resolver”.

Treinta minutos

Anahí se acuerda de todo. Ayer contó cómo vivió la tragedia ante el tribunal y hoy, en Radio 2. “Apenas empezó la pérdida se sintió un fuerte olor y ruido, llamé a mi marido para ver si era normal, me acerqué y me moví mucho. Él me dijo que no me preocupara que venía a casa. Desde entonces y hasta la explosión creo que pasaron unos 20 minutos. La adrenalina que corre y la necesidad de sobrevivir es muy fuerte”, empezó.

La inquietud que le generaba el olor penetrante y el silbido hizo que fuera de acá para allá en su propio hogar. Decidió prender la computadora pero tampoco soportó eso, se levantó y ahí fue cuando se desató la explosión y “voló”: “La onda me tiró debajo de la puerta, si hubiera estado sentada en la computadora me hubiera cortado con los vidrios”, manifestó.

“Si Litoral Gas hubiera cortado el gas antes se hubiera evitado, hubo 30 minutos de pérdida de gas ocupando todo el espacio”, remarcó.

Viva

Anahí agradece haber sobrevivido a la mayor tragedia que enlutó la ciudad. Sabe que su destino se ata a 21 personas más que salieron vivas del fuego pero que otras 22 perdieron la vida. Esta situación le ha permitido “disfrutar y revalorizar las pequeñas cosas” pero también le ha ocasionado cambios desfavorables: “Cambié todo y no siempre fue para bien”, expresó.

Aunque no quiere detenerse en estas cuestiones porque cree que son mínimas en relación a las muertes y el dolor de las familias, contó: “Yo era independiente, podía viajar pero quedé con muchas secuelas, mucho vértigo por el daño a un oído, no puedo manejar. Hoy tengo que tener otra actividad, la de óptica, que yo había decidido no hacer más”, enumeró y precisó: “No puedo subirme a un avión, no puedo soportar situaciones de estrés, tampoco me siento segura en ningún lado, ni soporto los truenos o el humo que viene de las islas me genera ahogo”.

“No puede cerrar el tema porque estamos dando vuelta, no se puede trascender. Los tiempos de la Justicia son interminables y no sabemos cómo se va a resolver esto y angustia mucho”, terminó.