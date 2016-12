Piden ayuda para una beba con mielomeningocele

Jésica describió que su casa es muy chica y no tiene el lugar suficiente ni óptimo para instalar respirador, sensores, aspirativos, bombas y monitores, algunos de los elementos tecnológicos imprescindibles para mantener a la niña con vida.

“Queremos ir a casa para que el tiempo que le quede de vida Martina esté con sus hermanos. Es la segunda Navidad que pasamos en el hospital. No soy yo la que pone condiciones sino los médicos que me impiden externarla para llevarla a la casa que tenemos”, dijo Jésica, entre lágrimas, en diálogo con el periodista Pedro Levy (El Tres).

Martina tiene un año y diez meses y padece mielomeningocele, una patología degenerativa que le descubrieron durante su gestación. Desde que nació está internada en terapia intensiva del hospital Víctor J. Vilela y –según relata Jésica, su mamá– la provincia no autoriza el traslado de la niña a su hogar, ya que necesita una vivienda con determinados requisitos que le permitan una asistencia adecuada.

