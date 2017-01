Piden cambios en el recorrido de la Línea de la Costa

Finalmente, y no como modificación sino como agregado, los concejales Cardozo y Ghilotti solicitan a la Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de Rosario una extensión de la Línea de la Costa, desde Alem y San Luis (por donde los coches circulan en el nuevo recorrido propuest)o, por Alem hasta La Paz y volviendo por Necochea, hasta la actual punta de línea de Belgrano y Avenida de la Libertad “lo que le daría la posibilidad a miles de vecinos de la zona sur, de la República de la Sexta y de los barrios circundantes tener a este servicio mucho mas a mano”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo